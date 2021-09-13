В русских войсках, одержавших первую победу в Первой мировой войне, каждый пятый был белорусом

19 июля (по новому стилю 1 августа) 1914 года началась Первая мировая война, а уже через шестнадцать дней 1-я армия русских вторглась на территорию противника, в Восточную Пруссию. Она же завязала и первое крупное сражение с противником - 7 (20) августа под Гумбинненом (ныне Гусев в Калининградской области России).

С величайшим напряжением сил, умывшись кровью, 1-я все же устояла под натиском 8-й армии немцев - и та на следующий день отступила.

Мы как-то не осознаем, что эту первую русскую победу в Первой мировой войне одержали не только собственно русские. Что каждый пятый дравшийся под Гумбинненом русский солдат и офицер был белорусом (а еще латыши, литовцы, поляки, евреи).

Белорусский призыв

Дело в том, что в мирное время европейские армии содержались в сокращенном составе. А с началом войны пополнялись призванными по мобилизации военнообязанными запаса, одни из которых шли на формирование новых частей (второочередных, по русской терминологии), а другие - на укомплектование до штатов военного времени тех, что уже существовали (первоочередных).

Чтобы выиграть время, доукомплектовывать первоочередные старались жителями той же местности, где часть стояла.

А войска, дравшиеся под Гумбинненом (то есть пехота и артиллерия III, IV и ХХ армейских корпусов), - это первоочередные части Виленского военного округа, в который - помимо Литвы, половины Латвии и нескольких районов нынешних России и Украины - входила почти вся территория нынешней Беларуси.

В стоявшем в Литве и Латвии ХХ корпусе запасные из Белоруссии (из Витебской губернии) пополнили один из восьми пехотных полков - 114-й пехотный Новоторжский.

В расквартированном в Литве, Латвии и Витебске III корпусе - уже пять из восьми: 99-й Ивангородский и 100-й Островский - из Витебской губернии, 106-й Уфимский - из Витебской1 и Виленской (в нее входила большая часть нынешней Гродненской области), а 107-й Троицкий и 108-й Саратовский - из Минской и Виленской2.

А в дислоцированном в Белоруссии, в Минской и Могилевской губерниях, IV корпусе - все восемь полков и обе артиллерийские бригады.

С учетом того, что в 1897 году в Могилевской, Минской, Витебской и Виленской губерниях белорусы составляли 66,9% населения3, а запасные в пехоте Виленского округа после мобилизации 1914-го - около 50% солдат4, получается: примерно 20% дравшихся под Гумбинненом - белорусы.

Схема Гумбинненского сражения 7 (20) августа 1914 г.

"Вялые" или "упрямые"?

Оценки тогдашних белорусских призывников - противоречивые.

По одной из них, Витебская губерния давала людей "смышленых, но с большою примесью хитрости"5.

Подполковник Александр Арефьевич Успенский (1872-1951).

Однако бывший командир 16-й роты Уфимского полка Александр Успенский вспоминал в 1932 году "славные загорелые лица" виленских и витебских запасных 1914-го. "Большинство из них были трезвые, опрятные хлебопашцы, а не фабричные заводские, тронутые пропагандой и кабацкой "культурой" [вырабатывавшими ту самую "хитрость", т.е. стремление увильнуть от обязанностей. - Авт.]"6.

Призывников из Минской и Могилевской губерний автор первой оценки характеризовал как "положительных, но немного вялых".

Из них, однако, выходили хорошие сверхсрочные унтер-офицеры7...

Другой русский офицер отмечал, что 159-й пехотный Гурийский полк, пять лет кряду получая призывников из Могилевской, из "отличного" стал "очень слабым"8. Третий, артиллерист белорус Александр Крыштановский, свидетельствовал в 1925 году, что среди пополнения, полученного в 1914-м IV корпусом из Могилевского и Оршанского уездов, "из Шклова, Копыся и др[угих] городов", "бросалось в глаза большое число "палечников""9. То есть отстреливших себе указательный палец правой руки, без которого нельзя стрелять из винтовки - а значит, и служить в армии.

Но в городах и местечках Могилевской губернии большинство населения составляли не белорусы, а евреи и поляки...

Наконец, еще в 1830-х военные отмечали, что характер "литовца" (так называли тогда белорусов - недавних подданных Великого княжества Литовского) - "упрямый"10.

Противоречие за противоречием... Но критерий истины - практика.

Атака германской пехоты. 1914 г.

Бой по-мински, витебски, виленски

Фронт Гумбинненского сражения протянулся с севера на юг на 50 километров. На северном русском крыле оборонялся ХХ корпус, в центре - III, на южном крыле - IV.

Немцы стремились окружить ХХ и III корпуса, и южная половина их клещей - XVII армейский корпус - навалилась на центр и южный фланг III корпуса. Аккурат на те части, где около половины солдат и офицеров были из Белоруссии, - на 99-й пехотный Ивангородский и 100-й Островский полки 25-й пехотной дивизии и на 106-й Уфимский, 107-й Троицкий и 108-й Саратовский полки 27-й пехотной.

...Ивангородцы и островцы - их подняли с бивака слишком поздно - вступали в бой, когда по назначенным для них рубежам уже била немецкая артиллерия. Отрывать окопы было уже некогда: цепи врага совсем рядом.

И все же западнопрусские 141-й и 176-й пехотные полки 35-й пехотной дивизии не смогли оттеснить их сразу: "белорусские" части сопротивлялись стойко. Контратаковали, сходились в штыки - и только часа через три отошли примерно на километр.

Часть островцев дрогнула и подалась в тыл11 - но оттуда уже шли на выручку роты 105-го пехотного Оренбургского полка 27-й дивизии. Помог огнем заменивший убитого командира 6-й батареи 27-й артбригады белорус капитан Петр Савинич - и дрогнувшие снова пошли в бой.

Опять отошли. Опять контратаковали. И остановили-таки пруссаков.

27-я дивизия окопаться успела. А пополнившие ее виленские, минские и витебские запасные служили срочную недавно и не успели еще забыть солдатскую науку. В Уфимском полку их удалось и попрактиковать в стрельбе.

И они били по цепям померанских 21-го и 61-го пехотных полков 35-й и восточнопрусского 5-го гренадерского и западнопрусского 128-го пехотного полка 36-й пехотной дивизии "выдержанно"12 и метко.

Отчетливо работали уфимские пулеметчики - которыми командовали белорусы штабс-капитан Александр Страшевич, поручик Константин Лагутчик и подпоручик Петр Кострица - и пушки 27-й артбригады.

И вот уже, писал бывший лейтенант 5-го гренадерского короля Фридриха I полка Курт Хессе, немцы залегают, и "никто не смеет даже приподнять головы, не говоря уже о том, чтобы самому стрелять"...

Снова атакуют немцы - и снова залегают.

И вот уже начинают отходить. Сначала "в относительном порядке, но затем в состоянии полного разложения"!

И вот уже бегут - некоторые аж до реки Ангерапп (ныне Анграпа), что в 15 километрах в тылу13!

"С наших наблюдательных пунктов можно было видеть потрясающую картину, как от нашего огня целыми рядами падали, словно подкошенные, бегущие вдоль шоссе и канав при нем немцы! Как бежали они в беспорядке, бросая по дороге свое оружие..."14

Начальник 40-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Николай Николаевич Короткевич (1859-1940).

Подвиг подпоручика Броновицкого

Под удар 36-й дивизии немцев попали и 157-й пехотный Имеретинский, 158-й Кутаисский и 159-й Гурийский полки 40-й пехотной дивизии (которой командовал белорус генерал-лейтенант Николай Короткевич и которую передали накануне из IV корпуса в III). Как и в 25-й, они вступали в бой порознь, и сдержать напор западнопрусских 129-го и 175-го пехотных полков им было очень трудно.

Особенно Гурийскому: командир полка полковник Михаил Уваров тоже вводил его в бой по частям (а сам потом боем не руководил). Его 1-й и 2-й батальоны внезапно попали у деревни Соденен под сильный артогонь и тут же - под удар пехоты. Немцы охватили батальоны с обоих флангов, прорвались через позиции 1-й роты, оттеснили соседа - Кутаисский полк...

Однако гурийцы - и в том числе раскритикованные могилевские запасные - "не побежали, а целый день вели бой, переходя все время в атаки"15. Бежавших в тыл (и в том числе "палечников") в 4-тысячном полку набралось лишь около 200, сдавшихся в плен - менее 93 (столько гурийцев пропало без вести). И это при 362 убитых и 682 раненых16.

Погибли командир 4-й роты капитан Евгений Шинкаренко, командующие 2-й и 7-й ротами штабс-капитаны Бронислав Малиновский (из крестьян Минской губернии) и Леонард Кобылинский (из дворян Гродненской губернии), подпоручики Николай Михайлов, Михаил Чикер (из крестьян Гродненской губернии), Юрий Лебедев и Михаил Пучков... Был момент, когда остатками двух батальонов командовал оглохший подпоручик белорус Яков Броновицкий.

Ставший офицером всего 26 днями ранее - 12 июля...

Контратаковал 3-й батальон подполковника Владимира Астаповича (из мещан города Игумен (ныне Червень) Минской губернии), и гурийцы все-таки устояли.

А "случаи отхода" немцев "имели место и здесь"17.

Залегшая стрелковая цепь русской пехоты. 1914 г.

Мужество 30-й "минской" дивизии

До командира IV корпуса приказ по армии с задачами на 7 августа не дошел, и он по собственному разумению двинул оставшуюся у него 30-ю пехотную дивизию по двум дорогам на Даркемен (ныне Озерск).

И 30-я наткнулась на целый немецкий корпус - I резервный.

Вести бой с двумя дивизиями - восточнопрусской 1-й резервной пехотной и западнопрусско-померанской 36-й резервной пехотной - ей было тем труднее, что ее бригады шли по расходящимся направлениям: 117-й пехотный Ярославский и 118-й Шуйский полки на деревню Гавайтен, а 119-й Коломенский и 120-й Серпуховской - на деревню Клешовен. А в Коломенском куда-то исчез командир, полковник Борис Протопопов ("человек совершенно не военный"18).

...Отлично работали пулеметчики Шуйского полка. Потом их командира, белоруса штабс-капитана Бориса Плещинского, смертельно ранило, а расчеты выбило.

Кто-то заменил их - и "максимы" заработали снова.

3-й батальон шуйцев, командование которым принял белорус капитан Леонид Ясновский, остановил напор врага на 1-й и 2-й батальоны, ведомые полковником Иваном Рупшинским (из дворян Минской губернии).

Полковник Владислав Игнатьевич Закржевский (1865 - после 1930).

Потом они все-таки отошли, но контуженный поручик Николай Шухардт собрал всех, кто подвернулся под руку, обстрелял наседавших немцев во фланг и тыл - и обратил их в бегство...

4-й батальон подполковника Владислава Закржевского (из дворян Могилевской губернии, уроженца Бобруйска) был атакован вдвое превосходящими силами, но сумел зацепиться за господствующую высоту.

Немцы несколько раз атаковали ее в штыки, залегали в 70 метрах - не давая окопаться, - но взять не смогли.

Генерал-майор Михаил Николаевич Виноградов (1868-1960).

Полковник Михаил Виноградов с 4-м батальоном 160-го пехотного Абхазского полка 40-й дивизии атаковал I резервный корпус во фланг...

И 30-я устояла против двух дивизий. Хотя управление ею, подчеркивал немецкий военный историк, "было очень скверное", выручили "прекрасная боевая подготовка" ее частей и их "высокий боевой дух"19.

Эту оценку можно применить и ко всем "белорусским" частям, дравшимся под Гумбинненом.

Оказавшимся не "вялыми" и не "слабыми" - героически "упрямыми".

1. Смольянинов М.М. Беларусь в Первой мировой войне 1914 - 1918 гг. М., 2017. С. 16.

2. Смольянинов М.М. Укрепление западного форпоста. Мобилизация в белорусских губерниях Российской империи в начале Первой мировой войны // Беларуская думка. 2013. N 5. С. 80; ГА РФ. Ф. Р-5956. Оп. 1. Д. 52. Д. 283 об.

3. Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. IV. Виленская губерния. Тетр. 3. (Последняя). [СПб.,] 1904. С. IX; V. Витебская губерния. Тетр. 3. (Последняя). [СПб.,] 1903. С. IX; XXII. Минская губерния. [СПб.,] 1904. С. VIII; XXIII. Могилевская губерния. [СПб.,] 1903. С. VII.

4. См.: Пономарченко В. О Гумбиненском сражении (по поводу статей в "Часовом" о Ген. Ренненкампфе) // Часовой (Брюссель). 1964. Июнь. N 456. С. 14.

5. Чарнецкий С.Е. История 179-го пехотного Усть-Двинского полка. 1711 - 1811 - 1911 г.г. СПб., 1911. С. 186.

6. Успенский А.А. На войне. В плену. Воспоминания. СПб., 2015. С. 14.

7. Чарнецкий С.Е. Указ. соч. С. 186.

8. ГА РФ. Ф. Р-5956. Оп. 1. Д. 51. Л. 25.

9. Там же. Д. 52. Л. 308, 308 об.

10. Свод военных постановлений. Ч. III. Кн. I. СПб., 1838. Прилож. С. 66.

11. Сверчков Д. 27 пех. дивизия в Гумбиненском сражении 7 августа 1914 года (по личным воспоминаниям) // Вестник союза офицеров участников войны. N 8. Париж, 1931. С. 23-24.

12. ГА РФ. Ф. Р-5956. Оп. 1. Д. 52. Л. 287 об.

13. Hesse K. Der Feldherr Psychologos. Ein Suchen nach dem Fhrer der deutschen Zukunft. Berlin, 1922. S. 22, 32.

14. Успенский А.А. Указ. соч. С. 43.

15. Пономарченко В. Указ. соч. С. 14.

16. ГА РФ. Ф. Р-5956. Оп. 1. Д. 52. Л. 317.

17. Hesse K. Op. cit. S. 37.

18. ГА РФ. Ф. Р-5956. Оп. 1. Д. 52. Л. 324.

19. Цит. по: Рябинин А. О генерале П.К. фон Ренненкампфе. Моя служба под его начальством и о Гумбиненском сражении, как я его понимаю // Часовой (Брюссель). 1965. Январь. N 463. С. 20.

Текст: Андрей Смирнов, кандидат исторических наук

1

Схема Гумбинненского сражения 7 (20) августа 1914 г.

2

Бой под Гумбиненом. Плакат. 1914 г.

3

Подполковник Александр Арефьевич Успенский (1872-1951).

4

Атака германской пехоты. 1914 г.

5

Залегшая стрелковая цепь русской пехоты. 1914 г.

6

Начальник 40-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Николай Николаевич Короткевич (1859-1940).

7

Полковник Владислав Игнатьевич Закржевский (1865 - после 1930).

8

Генерал-майор Михаил Николаевич Виноградов (1868-1960).