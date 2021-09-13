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13.09.2021 13:22
Рубрика: Власть

В театре Российской Армии наградили победителей фотоконкурса "Я служу в ВКС!"

10 сентября в Камерном зале Центрального академического театра Российской Армии прошла торжественная церемония награждения победителей VI открытого Всероссийского фотоконкурса "Я служу в ВКС!". Организаторами конкурса выступили Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил.
Фото: Предоставлено пресс-службой ЦОК ВКС Фото: Предоставлено пресс-службой ЦОК ВКС
Фото: Предоставлено пресс-службой ЦОК ВКС

Работы участников оценивало экспертное жюри. Всего было прислано свыше 400 работ от участников из 11 регионов страны: Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики, Московской, Рязанской, Калининградской, Липецкой и др. областей.

"Перечень номинаций конкурса охватывает большинство ключевых тем деятельности Воздушно-космических сил. Это - забота о здоровье и образовании военнослужащих и членов их семей, выполнение должностных обязанностей, работа с государственными, общественными и ветеранскими организациями", - отметил в своей речи к участникам торжественной церемонии заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

"Фотоконкурс "Я служу в ВКС!" проводится в целях культурно-эстетического воспитания личности и призван способствовать повышению престижа службы в армии, пропаганде средствами фотоискусства добросовестного и ответственного исполнения служебных обязанностей, а также традиций и героики службы по защите Родины", - подчеркнул начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник Российской Федерации Владимир Лужбин.

Экспертное жюри определило победителей в восьми номинациях, а также вручило специальный приз "За вклад в культуру в ВКС!".

В мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие, юнармейцы, кадеты, представители творческой интеллигенции и министерств и ведомств Российской Федерации и города Москвы.

Лучшие работы можно будет увидеть в течение 2022 года на выставках, организованных Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил, по всей России.

Подробнее о конкурсе и его победителях можно узнать на сайте.

Власть Безопасность Армия

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