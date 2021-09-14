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14.09.2021 12:35
Рубрика: Культура

24 сентября состоится первая "Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении симфонического оркестра

Шоу-показ станет заключительным мероприятием в программе юбилейного Национального рекламного форума.
Фото: АКАР Фото: АКАР
Фото: АКАР

Ранее организаторы анонсировали музыкальную программу шоу-показа "Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". Произведения величайших композиторов помогут иначе взглянуть на рекламные ролики со всего мира. Торжественно откроет вечер увертюра Россини к опере "Сорока-воровка".

Рекламный ролик, с которого начнётся шоу-показ в сопровождении симфонического оркестра был снят 15 лет назад, завоевал огромное количество призов, в том числе приз фестиваля Каннские Львы, и является настоящим учебником для всех производителей рекламы.

"Режиссёр Джонатан Глейзер для съёмок использовал 70.000 литров смываемой краски, 350 одиночных разрывных пиротехнических снарядов, 56 километров проводов. В съемочную группу из 215 человек входило 30 пиротехников и 14 высотных монтажников. Известно, что съёмки проходили в городе Глазго, в районе предназначенном на снос. Локация подбиралась очень тщательно: необходимо было найти 2 больших здания, окруженных зеленью, которые можно было "немножко" испачкать краской. Для всего этого буйства режиссёр Джонатан Глейзер подобрал великолепную музыку - увертюру к опере "Сорока-воровка" Джоакино Россини! Узнать товар, который рекламируется в этом ролике, можно 24 сентября в киноцентре Октябрь, где пройдет первая в истории "Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" - рассказывает директор и продюсер проекта "Ночь пожирателей рекламы" Даниил Костинский.

Музыка является точкой сближения мира рекламы и мира искусства, поэтому организаторы отобрали для показа рекламные ролики, в которых музыкальное оформление является средством выразительности.

Мероприятие сможет удивить не только ценителей классической музыки, но и киноманов. Для зрителей будет подготовлен блок рекламных роликов, в которых используется музыка из фильмов: "Миссия невыполнима", "Игра Престолов", "Звёздные войны", "Мужчина и Женщина" и др.

Участников "Ночь пожирателей рекламы" ожидает ковровая дорожка при участии звезд отечественного шоу-бизнеса. На мероприятие приглашены: Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Дмитрий Дибров, Александр Цыпкин, Алексей Лысенков и другие гости.

"Ночь пожирателей рекламы" - это ночной шоу-показ лучших рекламных роликов со всего света, источник профессионального вдохновения и погружение в культуру разных времен и народов. Каждый год француз Жан Мари Бурсико, владелец самой большой коллекции-синематеки, создает новую авторскую программу, собирая шедевры мировой рекламы в единое драматургическое полотно.

Продажа билетов на "Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении Большого симфонического оркестра активно продолжается. Официальный сайт: https://night.advertisingforum.ru.

Культура

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