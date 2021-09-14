Американский генерал назвал последствия конфликта с РФ или Китаем

Замруководителя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что у США, России и Китая "есть общая фундаментальная цель - никогда не начинать войну друг с другом, потому что война с применением ядерного оружия ... станет ужасным днем для планеты... разрушит мир". Об этом он заявил, выступая в Институте Брукингса (один из ведущих американских аналитических центров) на мероприятии под названием "Диалог с генералом Хайтеном".

По словам Хайтена, американская сторона опасается, что у нее мало шансов победить в конфликте с Россией, так как Москва модернизировала ядерное оружие, а Вашингтон - нет.

Он напомнил, что США и Россия никогда не допускали прямого столкновения, несмотря на большое число горячих точек в мире, где они участвовали по разные стороны, как, например, во Вьетнаме.

При этом, отметил генерал, Америка и Россия достигли определенных успехов в диалоге о политической стабильности, и теперь для Вашингтона очень важно начать диалог с Китаем на эту же тему.