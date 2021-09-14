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14.09.2021,  
11:15
Текст:  Светлана Цыганкова

БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" засветилась на учениях "Запад-2021"

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости

Новейшая боевая машина Б-19 с боевым модулем "Эпоха" попала в поле зрения на учениях "Запад-2021". На этот на фото можно увидеть сразу три таких БМП, то есть целый взвод.

Фото: Letagur/Wikimedia.org
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Боевой модуль "Эпоха" вооружен автоматической пушкой калибра 57 миллиметров.Также он оснащен компактными многоцелевыми управляемыми ракетами "Булат", способными поражать огневые точки и легкобронированную технику неприятеля. Кроме того, "Эпоха" вооружена противотанковым ракетным комплексом "Корнет".

"РГ" уже писала, что новейшая версия БМП-3 с модулем "Эпоха" ранее была замечена на полигоне в Нижегородской области в ходе специальных учений подразделений материально-технического обеспечения Западного военного округа.

Боевой модуль "Эпоха" планируют использовать на перспективных БМП, созданных на средней унифицированной платформе "Курганец-25". Но возможно ее использование и на старых БМП-2, а также на бронемашинах других типов.

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости

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