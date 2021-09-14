Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.09.2021,  
09:48
Текст:  Антон Валагин

Бомбометание с российского дрона "Форпост" показали на видео

В Сети появилось видео боевого применения российского разведывательно-ударного беспилотника "Форпост-Р".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Самоходку "Спрут" сбросили с вышки для проверки прочности

Аппарат выполнил бомбометание по наземной цели.

"Форпост-Р" - российская версия израильского БПЛА Searcher, собранная из отечественных комплектующих. В частности, в аппарате применен двигатель АПД-85. Дрон может нести до 120 килограммов полезной нагрузки. Помимо систем наблюдения и разведки, это средства поражения: бомбы и противотанковые ракеты. В ходе попавших на видео испытаний дрон сбросил две бомбы малого калибра

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Буксировку танка Т-90С вручную показали на видео 11.09.2021
Синхронные маневры танков Т-90С в пустыне показали на видео 08.09.2021
испытания
В США скрестили бизнес-джет и истребитель 10.09.2021
Разработчик рассказал об испытаниях плавающей САУ "Спрут" 10.09.2021
беспилотники
В уничтожении украинского танка в Эфиопии подозревают иранский БПЛА 09.09.2021
Для российских беспилотников испытали высокоточный прицел 08.09.2021