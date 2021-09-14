Указ главы Республики Бурятия от 14 сентября 2021 года № 270 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262):

1.1. В пункте 5:

1.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Республики Бурятия, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2021 год, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Бурятия, являющихся отборочными к межрегиональным и всероссийским соревнованиям, разрешить без привлечения зрителей, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при условии обеспечения контроля доступа участников на мероприятия при наличии результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом ИХА, полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных мероприятий, либо сертификата о наличии прививки против коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

"Разрешить проведение на площади Советов г. Улан-Удэ Фестиваля фермерской еды "Свое" 17-18 сентября 2021 г. с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.2. Абзац семнадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Занятия физической культурой и спортом в открытых плоскостных сооружениях проводить:

- бесконтактными неигровыми способами с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от общей вместимости;

- контактными игровыми способами при условии обеспечения контроля доступа посетителей на занятия при наличии результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом ИХА, полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных мероприятий, либо сертификата о наличии прививки против коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.3. Пункт 30.2 изложить в следующей редакции:

"30.2. Ограничения, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего указа, не распространяются на членов избирательных комиссий, граждан при осуществлении ими избирательных действий и реализации избирательных прав при проведении голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.3 настоящего указа, вступающего в силу с 17 сентября 2021 года.

Исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия В.Мухин







