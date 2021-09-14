Джефф Бриджес победил рак и коронавирус

Американский актер Джефф Бриджес, которому в прошлом году диагностировали лимфому, сообщил, что рак перешел в стадию ремиссии.

"Чувствую себя лучше",- написал в Instagram 71-летний артист.

На своем персональном сайте он сообщил, что опухоль уменьшилась "до размера крохотного шарика".

Кроме того, ранее Бриджес заболел коронавирусом, но теперь болезнь осталась в "зеркале заднего вида", хоть последствия до сих пор дают о себе знать. Свое выздоровление он связывает с тем, что был вакцинирован.

Здоровье "Чувака" Большого Лебовски настолько улучшилось, что, по его словам, он возвращается к работе над сериалом "Старик" для канала FX.