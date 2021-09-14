Эрмитаж выставляет современную литературу рядом с великими картинами

В четверг в Государственном Эрмитаже - премьера проекта "Флора". В жанре перформанса в музее выставляются... литературные тексты. Накануне проект показали журналистам, среди которых был и корреспондент "РГ".

Проект "Флора" назван в честь двух эмблематичных для Эрмитажа "Флор" - Мельци и Рембрандта. Вокруг известных, специально выбранных для проекта картин и скульптур музея каждый четверг сентября и октября будут проходить литературные мистерии.

"Музейно-театральный проект", "серия перформансов" - поясняют в Эрмитаже жанр представлений, которые продюсировал Питер Вольф и ставила Жаклин Корнмюллер. Международный проект, начавшийся в Художественно-историческом музее Вены под названием "Ганимед", необыкновенным образом продолжается в Эрмитаже.

"Оживление", "живые картины" - так делалось и в Вене, где императорская семья выступала в инсценировках, и в Петербурге, где в этом участвовали великие княжны. А в 1888 году 16-летняя принцесса Аликс Гессенская (будущая последняя русская императрица. - Прим. ред.) также принимала участие в "перформансах" на темы картин, - напомнил журналистам историю подобных представлений директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Это, конечно, не то же самое, но тоже очень важно".

Но на самом деле это воспринимается как выставка... современного литературного текста. Иногда текст звучит как некая актуализация известной картины, иногда как абсолютный контрапункт. Писатель часто не иллюстрирует увиденное, а говорит "наоборот", как, например, Виктор Мартинович, чей текст "Младенец с Младенцем" о службе, отбирающей ребенка у матери, читается рядом со знаменитой "Мадонной с младенцем и ангелами" Джулио Чезаре Прокаччини. Зрителей еще ждут тексты Евгения Водолазкина (рядом с картиной Хосе де Риберы "Святой Иероним и ангел"), Татьяны Толстой (рядом с "Возвращением блудного сына" Рембрандта), Ольги Седаковой (рядом с "Флорой" Рембрандта).

Современной литературе помогают Канова и Рембрандт

Сегодня, когда все с варварским пафосом провозглашают оправдавшийся прогноз Маклюэна, аудиовизуальное восприятие вытесняет знаковое, люди куда больше хотят "смотреть и слушать", чем "читать", великие музеи, место самой роскошной визуальности в мире, не испытывают удовольствия от этой пирровой победы. Но подставляют письменному слову свое плечо - слушайте, как звучат современные тексты в музее рядом с великими картинами. "Это смелый эксперимент потому, что всем кажется, что они так хорошо понимают картины и никакой другой интерпретации быть не должно, - говорит Михаил Пиотровский. - А на самом деле появляется новое видение".