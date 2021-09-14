Голикова: Программа по капремонту школ стартует с 1 января

Программа капитальных ремонтов школ начнет реализовываться с января 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия".

"Программа стартует с 1 января 2022 года. Поэтому уже сейчас регионы прорабатывают вопросы о проведении ремонтов таким образом, чтобы это было удобно для школьников. До всех регионов требования к формированию программы уже доведены", - рассказала Голикова.

Она напомнила, что нуждающихся в капремонте школ больше 10% от общего количества. "Здесь особое внимание сельским школам и школам, расположенным в малых городах. Совместно с "Единой Россией" и комиссией Государственного совета проведен ряд совещаний по подготовке к запуску программы, в рамках которой в 2022-26 годах должно быть отремонтировано, как вы и поручали, 7,3 тысячи зданий школ", - проинформировала вице-премьер главу государства.

Она отметила, что регионам будут выделены средства из федерального бюджета при встречных обязательствах, том числе по подготовке кадров. Минстрой совместно с Минпросвещения уже определил перечень видов работ, которые будут финансироваться из федерального бюджета.

"Принято решение по сокращению сроков проведения экспертизы работ до двух недель. По предложениям партии "Единой России" в программу включены мероприятия, которые предполагают оснащение отремонтированных школ мебелью и учебным оборудованием", - добавила Татьяна Голикова.