В Турции раскопали статую римского императора Адриана

В Турции археологи во время раскопок в древнем городе Алабанда обнаружили фрагментарно сохранившуюся мужскую статую. По мнению экспертов, она относится к римскому периоду и изображает Публия Элия Траяна Адриана.

Как сообщает Hurriyet Daily News, статуя римского императора была раскопана на территории западной турецкой провинции Айдын. Раскопки там стартовали еще в 2015 году. Город Алабанда занимает площадь 500 гектаров в районе Чине и считается одним из крупнейших древних городов Анатолии.

По словам руководителя экспедиции, профессора Али Ялчина из Университета Тавукчу Эрзурум Ататюрк, статуя изготовлена из мрамора. Она сохранилась лишь частично. К счастью, неплохо сохранилась голова, по которой удалось идентифицировать этот артефакт.

Ученые считают, что статуя изображала римского императора Публия Элия Траяна Адриана, более известного как Адриан. Он правил со 117 по 138 годы нашей эры. Трибунскую власть Адриан получал 22 раза, а императором был провозглашен два раза: в 117 и 135 годах. Кроме того, он трижды был консулом. В историю он вошел как "третий из пяти хороших императоров".

Археологи считают, что статуя Адриана была изготовлена где-то в другом месте, а в Айдын ее привезли около 120 года. Кстати, отдельные ее фрагменты были обнаружены в разных местах. На данный момент найдено шесть фрагментов, поиски остальных продолжаются. По оценкам экспертов, высота статуи составляла 2,5 метра. После завершения археологических работ ее передадут в музей Айдына.

"Место, где были обнаружены фрагменты статуи, - это старинное здание "парламента", - говорит директор департамента по культуре и туризму провинции Айдын Умут Тунчер. - Это одно из крупнейших зданий "парламента" в Анатолии".

Ученые также считают, что статую Адриана могли привезти в Айдын в честь прибытия в древний город самого императора. Известно, что Адриан часто путешествовал по империи и посетил очень многие города. В подобных случаях рядом со статуей устанавливали камень с памятной надписью. Такой барельеф ученые тоже сейчас ищут.