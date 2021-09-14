Интенсивность авиаперевозок в воздушном пространстве РФ выросла на четверть

Российские авиадиспетчеры в августе 2021 года обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 175,6 тысячи полётов, сообщили в Росавиации со ссылкой на данные ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

По сравнению с августом 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за пандемии коронавируса, количество полетов увеличилось на 24,6%.

Более 70% составляют полеты по внутренним воздушным трассам, уточнили в ведомстве.

С начала года российские авиадиспетчеры обслужили около 1,1 млн. полётов, в том числе внутренних полётов - 760,9 тысячи, международных - 296,2 тысячи, включая 120 тысячи транзитных полётов.