Исследование: Instagram вызывает у подростков психические расстройства

Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, может вызывать развитие психических расстройств у девочек-подростков. В числе отклонений газета The Wall Street Journal, кстати, со ссылкой на данные социологического исследования, проведенного по заказу Facebook, называет способствовать к развитию анорексии и появлению суицидальных мыслей. К такому выводу пришли в самом Facebook еще в 2020 году, однако данные проведенного исследования, обнародованы не были.

Просмотр Instagram вызывает у части пользователей, около 40% из которых составляют молодые люди до 22 лет, чувство неполноценности из-за того, что они недостаточно красивы, успешны или состоятельны. При этом, по данным Facebook, 32% девочек-подростков сообщили, что, если они испытывали негативные чувства из-за своего внешнего вида, Instagram усиливал эти чувства. "Сравнение себя с другими из-за просмотра Instagram меняют оценку себя и своего внешнего вида у молодых женщин", - констатируется во внутренней презентации компании, фрагменты из которой приводит газета.

Согласно данным презентации, подростки часто связывали рост тревоги и депрессии с просмотром Instagram. 13% пользователей в Великобритании и 6% в США сообщили, что под влиянием просмотра Instagram у них появлялись суицидальные мысли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, хотя в Facebook знают об этих проблемах, компания не предпринимала мер для их устранения, а в публичных заявлениях старается принижать угрозы, которые сама и обнаружила.