Постановление правительства Республики Калмыкия от 10 сентября 2021 года № 343 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия на 2022 год"

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Республике Калмыкия на 2022 год в расчете на душу населения 11114 (одиннадцать тысяч сто четырнадцать) рублей, для трудоспособного населения - 12114 (двенадцать тысяч сто четырнадцать) рублей, пенсионеров - 9558 (девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей, детей - 11199 (одиннадцать тысяч сто девяносто девять) рублей.

Председатель Правительства Республики Калмыкия Ю.Зайцев







