Количество уникальных абонентов в России и СНГ составило 238 млн человек

Количество уникальных абонентов в странах России и СНГ к концу 2020 года составило 238 млн человек. Об этом говорится в докладе "The Mobile Economy Russia & CIS 2021" (есть у "РГ") ассоциации GSMA.

В прошлом году к мобильной связи впервые подключились 1,3 млн пользователей. Вклад технологий и услуг мобильной связи в экономику России в 2020 году составил 143 млрд долларов США, а к 2025 вырастет до 160 млрд долларов США, прогнозируют эксперты. Рост будет обусловлен повышением производительности и эффективности за счет более широкого внедрения мобильных услуг.

Прогноз развития 5G в регионе остается консервативным: полевые испытания продолжаются, но развертывание идет медленно. Пока только Узбекистан достиг стадии коммерческого внедрения. При этом в ближайшие пять лет операторы мобильной связи в регионе СНГ собираются инвестировать в свои сети более 26 млрд долларов США, и большая часть этих инвестиций будет направлена на развитие 5G. По прогнозам, к 2025 году в регионе будет 33 млн подключений 5G.

"До недавнего времени развертывание сети 4G на территории России и СНГ было главным приоритетом отрасли. Теперь, когда количество смартфонов стремительно растет, мы ожидаем неизбежного роста интереса к 5G на наиболее прогрессивных рынках, - отмечает генеральный директор GSMA Матс Гранрид. - Чтобы ускорить этот процесс, нам необходима политика, способная стимулировать освоение этой технологии и привлекать инвестиции".

Специалисты отмечают, что жесткая ценовая конкуренция в регионе также побуждает операторов мобильной связи создать новые источники дохода помимо базового подключения. К ним относятся услуги, ориентированные на потребителя и бизнес, например платное телевидение, медиа и реклама, облачные технологии, безопасность и финансовые услуги, а также решения для вертикальных отраслей.