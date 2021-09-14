Лига безопасного интернета зафиксировала 4,5 тысячи фейков о выборах в Думу

Лига безопасного интернета с начала старта предвыборной кампании зарегистрировала свыше 4,5 тысячи фейков о выборах в Госдуму. Об этом, выступая в Общественной палате России, сообщила директор Лиги безопасного интернета лиги Екатерина Мизулина.

"Их число растет, и, как показывает практика, волонтеры Лиги безопасного интернета и дальше будут фиксировать рост увеличения фейковых сообщений, особенно в последние дни перед голосованием", - считает Екатерина Мизулина.

Она особенно выделила, что среди фейковой информации набирает обороты распространение двух фейков - о существовании "методички для председателей УИК по вбросам" и фейка "по отмене трехдневного видеонаблюдения".

Мизулина также обратила внимание на центры координации и продвижения фейков. Она сказала, что ложная информация продвигается с использованием в том числе ботов. Распространяется такая информация из-за границы. Екатерина Мизулина уточнила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", что в основном фейки потоками идут из стран ЕС - Польши и Латвии, а также с территории Украины.