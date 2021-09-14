Новый замглавы Минстроя будет отвечать за цифровизацию отрасли

Назначен новый заместитель министра строительства и ЖКХ. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новым заместителем главы Минстроя стал Константин Михайлик. Он будет отвечать за цифровую трансформацию строительной отрасли и ЖКХ. Ранее это направление курировал Александр Козлов, на днях освобожденный от должности.

Михайлик родился в 1983 году в Лесозаводске Приморского края. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД по специальности "Юриспруденция", позже - Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД по специальности "Финансы и кредит". Кандидат юридических наук.

С 2005 по ноябрь 2013 года работал на различных должностях в Счетной палате РФ. Позже - в ЗАО "Интеркомп", входящем в группу Сбербанк, в ОАО "МРСК Центр". С мая 2019 года до назначения на должность заместителя министра - заместитель гендиректора ПАО "Россети" по операционной деятельности, затем - по цифровой трансформации.