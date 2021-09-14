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14 сентября 2021 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 14 сентября 2021 года № 165 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. подпункт 3.3 пункта 3 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим постановлением";

1.2. подпункт 14.10 пункта 14 изложить в следующей редакции:

"14.10. проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии их проведения с очным присутствием граждан в количестве не более 50% от общей вместимости места их проведения в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, и в сооружениях открытого типа с установленным количеством посадочных мест, а также при наличии у граждан:

- либо QR-кода, которым подтверждается получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

- либо отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследование). Результат лабораторного исследования является действительным в течение трех календарных дней со дня проведения исследования;

- либо сведений о перенесенных заболеваниях новой коронавирусной инфекции (если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев);".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области О.В.Мельниченко



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