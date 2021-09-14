Президент Чехии Земан госпитализирован

Президент Чехии Милош Земан (76 лет) был госпитализирован утром 14 сентября, об этом сообщает чешское издание Cecke Noviny со ссылкой на пресс-секретаря Центрального военного госпиталя Иитку Зинке.

При этом информация о причинах, по которым президент прибыл в госпиталь, не разглашается.

Известно, что за последние годы Земан несколько раз лежал в больнице. В частности, он лечил сломанную при падении руку, исследовал слух, а также проходил курс лечения от невропатии стопы и диабета. В 2021 году Земан из-за проблем с ногами начал пользоваться инвалидной коляской.