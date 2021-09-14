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14.09.2021 12:56
Рубрика: Происшествия

Ярославский пенсионер получил срок за попытку взорвать возлюбленную

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Суд в Ярославской области приговорил пожилого мужчину к четырем годам колонии за покушение на убийство знакомой.

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Во время предварительного и судебного следствия выяснилось, что житель Переславля-Залесского 1948 года рождения после смерти супруги стал поддерживать близкие отношения с ее подругой. Однако в ноябре 2019 года женщина пожелала отношения прекратить. Уговоры кавалера вернуться или встречаться хотя бы изредка на даму не подействовали, и тогда мужчина перешел в буквальном смысле к решительному наступлению - смастерил самодельное взрывное устройство и поставил его у возлюбленной на даче.

- По словам подсудимого, он хотел напугать возлюбленную и причинить вред ее здоровью, чтобы она вернулась к нему, и он смог за ней ухаживать, - рассказала официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Пенсионер заминировал грядку на даче своей бывшей подруги в мае 2020 года. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Мужчина воткнул взрывное устройство в землю, привел пусковой рычаг во взведенное положение. Сверху положил кусок линолеума.

- Вечером 1 июня потерпевшая приехала на дачу с дочерью, зятем и внуками. На грядке с земляникой увидела подозрительный предмет - кусок линолеума. Женщина откинула его в сторону. Под линолеумом была деревянная доска, под которой виднелся предмет цилиндрической формы с проводами. Зять вызвал полицию. Правоохранители изъяли и обезвредили взрывное устройство, - уточнила Козлова.

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Позднее во время обыска в квартире пожилого переславца полицейские нашли порох, который хозяин хранил 30 лет. В суде он признал вину в незаконном хранении взрывчатого вещества, незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства, но умысел на убийство отрицал. Однако суд признал гражданина виновным не только в хранении и изготовлении взрывчатки и мины, но и в покушении на убийство и приговорил к четырем годам лишения свободы в ИК строгого режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда оставила приговор без изменения.

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