В Москве появится памятник Галине Вишневской

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею об установке памятника оперной певице, народной артистке СССР и полному кавалеру ордена "За заслуги перед Отечеством" Галине Вишневской на Остоженке.

Правительство Москвы предоставит фонду культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича грант на 15 миллионов рублей - эти средства пойдут на установку памятника. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Памятник установят рядом с Центром оперного пения Галины Вишневской на Остоженке. Министерство культуры в 2016-м году провело открытый конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника, победителем которого стал народный художник России Александр Рукавишников.

Монумент высотой более шести метров будет изображать Галину Вишневскую в полный рост. Его выполнят из гранита, мрамора и бронзы и встроят в нишу главного фасада здания Центра оперного пения. Грант Правительства Москвы возместит 50 процентов от общего объема затрат на изготовление и установку памятника.

Торжественно открыть его планируется 27 марта 2022 года - в день 95-летия со дня рождения выдающегося музыканта Мстислава Ростроповича, супруга Галины Вишневской.

Отметим, что памятник самому Ростроповичу установлен в Брюсовом переулке в 2012-м году. Автором монумента тоже является Александр Рукавишников.