В Москве созданы необходимые резервы по мощности и топливу

В Москве в рамках подготовки к зиме созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, - отметил Петр Бирюков. - Это позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы".

Заместитель мэра рассказал, что резерв по тепловой мощности составляет 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, по электросетям - 19% и водоотведению - 41%. Или по топливу - 365 тыс. тонн по углю, 378 тыс. тонн по мазуту и 24,9 тыс. тонн по дизельному топливу.

Для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период подготовлены свыше 1,4 тыс. аварийных бригад. Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.