На Колыме завели дело о мошенничестве при реализации нацпроекта

В Ольском районе Магаданской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Прокуратура района во время проверки выяснила, что при ремонте одного из дворов в поселке Ола в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" материалы заменялись на более дешевые, чем предусматривал муниципальный контракт.

"Сумма ущерба устанавливается", - пояснила "РГ" старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Ольга Стародумова.

Дело расследуется по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).