УФАС возбудило дело из-за стоимости парковки в аэропорту Владивостока

Приморское Управление федеральной антимонопольной службы после жалоб граждан проверило обоснованность тарифа на парковке возле международного аэропорта Владивостока. После проверки возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации УФАС, единственной организацией, оказывающей там услуги парковки, как платной, так и бесплатной, является АО "Терминал Владивосток".

"Антимонопольным органом в адрес организации был направлен запрос о предоставлении документов, обосновывающих установление тарифа. Поскольку все необходимые документы не были представлены, Приморское УФАС России пришло к выводу об отсутствии экономического обоснования тарифов и расценило действия общества как злоупотребление доминирующим положением на соответствующем рынке", - говорится в сообщении.

После этого ведомство возбудило дело по части 1 статьи 10 ФЗ "О защите конкуренции" (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением).

Еще до начала рассмотрения дела оппонент регионального УФАС обратился в суд с просьбой признать действия антимонопольного органа незаконными. По мнению заявителя, специалисты ведомства неправомерно посчитали, что общество занимает доминирующее положение. Точку в деле поставит суд.