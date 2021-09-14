УФАС возбудило дело из-за стоимости парковки в аэропорту Владивостока

Новости

Основатель Apple Стив Возняк создал космическую компанию 11:02
Цена газа в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубометров 11:01
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов 11:00
Власти Москвы призвали закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды 10:57
Умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе генерал Казанцев 10:51
Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию 10:40
Названы наиболее частые симптомы у переболевших COVID-19 10:40
Запущен новый инструмент господдержки для малого и среднего бизнеса 10:28
Дорожное строительство получило 200 млрд рублей допфинансирования 10:20
Белорусская вакцина от COVID-19 появится через два года 10:10
В Екатеринбурге произошло массовое отключение электроэнергии 10:09
Американский генерал назвал последствия конфликта с РФ или Китаем 10:05
Мавриди на допросе сообщил, что скрывался в заброшенных строениях 09:52
Бомбометание с российского дрона "Форпост" показали на видео 09:48
Капитан "Челси" ожидает трудного матча с "Зенитом" в Лиге чемпионов 09:47
В Дании матерям и отцам дадут равные права на декретный отпуск 09:43
Синоптик: Кратковременное потепление в Москве еще возможно 09:41
На парламентских выборах в Норвегии победила левая оппозиция 09:40
Количество ярмарок в России за два года увеличилось почти на треть 09:38
Фото: звезда "Другого мира" Кейт Бекинсейл госпитализирована со съемок 09:33
В Москве возбудили дело после нападения на музыканта Андрея Бледного 09:22
Выписки и справки из ЗАГСа можно будет оформить онлайн 09:17
Самоходку "Спрут" сбросили с вышки для проверки прочности 09:15
Мишустин утвердил мероприятия по развитию Кавказских Минеральных Вод 09:00
В Японии подсчитали количество пожилых людей старше 100 лет 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 09:27
Рубрика: Происшествия

УФАС возбудило дело из-за стоимости парковки в аэропорту Владивостока

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

Приморское Управление федеральной антимонопольной службы после жалоб граждан проверило обоснованность тарифа на парковке возле международного аэропорта Владивостока. После проверки возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Курганское УФАС проверит производителей подорожавших стройматериалов

По информации УФАС, единственной организацией, оказывающей там услуги парковки, как платной, так и бесплатной, является АО "Терминал Владивосток".

"Антимонопольным органом в адрес организации был направлен запрос о предоставлении документов, обосновывающих установление тарифа. Поскольку все необходимые документы не были представлены, Приморское УФАС России пришло к выводу об отсутствии экономического обоснования тарифов и расценило действия общества как злоупотребление доминирующим положением на соответствующем рынке", - говорится в сообщении.

После этого ведомство возбудило дело по части 1 статьи 10 ФЗ "О защите конкуренции" (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением).

Еще до начала рассмотрения дела оппонент регионального УФАС обратился в суд с просьбой признать действия антимонопольного органа незаконными. По мнению заявителя, специалисты ведомства неправомерно посчитали, что общество занимает доминирующее положение. Точку в деле поставит суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию
SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов
Эксперты РАО проверят учебник по английскому языку с недопустимым контентом
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Видео: Задержанный показал, как убивал школьниц в Кузбассе