В Чите подростка задержали за пьяное ДТП, где погиб ребенок

В Чите правоохранители задержали 17-летнего подростка, устроившего смертельное ДТП.

12 сентября обвиняемый, будучи пьяным, сел за руль ВАЗ-21061. В районе кафе "Марал" он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и Toyota. В результате погибла десятилетняя девочка, которая находилась в Toyota. Еще двух пассажиров этой машины госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

"Проведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены свидетели и очевидцы, проведено судебное медицинское освидетельствование обвиняемого. Изъяты записи видеорегистраторов автомобилей-участников ДТП", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее смерть человека). Санкции статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.