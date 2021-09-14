В Хабаровском крае заблокировали сайт по продаже военных билетов

В Хабаровском крае по решению суда заблокировали сайт по продаже военных билетов, сообщила во вторник пресс-служба краевой прокуратуры.

Интернет-ресурс, предлагающий приобрести военный билет за 90 тысяч рублей, сотрудники прокуратуры Верхнебуреинского района обнаружили во время мониторинга сети. Как отметили в надзорном ведомстве, распространение таких объявлений в России запрещено. А подделка документов наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

"В целях ограничения свободного доступа к незаконному интернет-ресурсу прокурором района в суд направлен административный иск, который удовлетворен", - говорится в сообщении.