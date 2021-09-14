Педагогам Удмуртии повысят зарплату

В Удмуртии преподавателям повысят заработную плату. Это коснется всех педагогов, в том числе сотрудников системы дополнительного образования и воспитателей детских садов, заявила руководитель профильного ведомства республики Светлана Болотникова на встрече с журналистами. Прибавка к окладу составит 10 процентов. Все прочие выплаты при этом сохраняются, добавила Болотникова, пояснив, что общий фонд оплаты труда тоже вырастет.

Повышенные зарплаты педагоги получат в октябре, перерасчет будет сделан и за сентябрь. На надбавку имеют право более 30 тысяч работников сферы образования. Деньги в республиканском бюджете на это предусмотрены. Сегодня все документы находятся на рассмотрении министерства финансов Удмуртии.

Предстоящее повышении зарплат педагогам глава региона анонсировал во время визита в республику министра просвещения России Сергея Кравцова, который назвал это решение "непростым, но правильным". Удмуртия стала одним из немногих субъектов, где его уже приняли, отметили в ведомстве.

Кроме того, надбавку к заработной плате в этом учебном году по поручению президента России будут получать кураторы групп в учреждениях среднего профессионального образования. На дополнительные пять тысяч рублей в месяц по-прежнему смогут рассчитывать и классные руководители.