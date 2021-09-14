В Прикамье разрабатывают проект по оздоровлению Камы

В Перми под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина обсудили планы по экологической реабилитации Камы. Для этого планируется инициировать федеральный проект "Оздоровление Камы".

С 2019 года уже реализуется программа по улучшению состояния самой длинной реки Европы - Волги. Но, как отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, если при этом не оздоровить самый ее крупный приток Каму, постепенно вся работа по очистке Волги сойдет на нет.

Кама сейчас несет огромную антропогенную нагрузку, так как на ее берегах расположены тысячи населенных пунктов, сотни предприятий. Отходы деятельности от них попадают в Каму, а затем и в Волгу.

- Поэтому очистка Камы крайне необходима, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Мы вышли с предложением в правительство РФ по оздоровлению реки. Десятки лет она загрязнялась всевозможными отходами и постепенно лишилась своего природного потенциала. Экологическая реабилитация решит много вопросов, это и улучшение экологии, и рост уровня жизни, и развитие туризма, причем сразу в нескольких регионах, расположенных на берегах Камы.

Предложение Дмитрия Махонина было поддержано руководством Татарстана, Удмуртии и Башкирии. Кроме того, к этой инициативе присоединилась Кировская область. Здесь протекает один из крупнейших притоков Камы - река Вятка.

Сейчас обращение на федеральный уровень уже подписано губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и президент Татарстана. Сейчас документ находится у главы Кировской области. Как только письмо подпишут руководители всех пяти субъектов РФ, его направят в Москву.

Для того, чтобы намеченные мероприятия по экологической реабилитации Камы были успешно реализованы, в Перми принято решение сформировать проектный офис, где детальной разработкой проекта "Оздоровление Камы" совместно займутся представители таких краевых ведомств, как министерство природных ресурсов, ЖКХ и благоустройства, министерство транспорта, минстрой и министерство сельского хозяйства и продовольствия. Подготовительный процесс уже стартовал, приступить к работам планируется с 2024 года.