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14.09.2021 10:16

В Прикамье разрабатывают проект по оздоровлению Камы

Текст: Константин Бахарев
В Перми под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина обсудили планы по экологической реабилитации Камы. Для этого планируется инициировать федеральный проект "Оздоровление Камы".
В Пермском крае появится проектный офис для реализации планов по оздоровлению Камы. Фото: Администрация губернатора Пермского края В Пермском крае появится проектный офис для реализации планов по оздоровлению Камы. Фото: Администрация губернатора Пермского края
В Пермском крае появится проектный офис для реализации планов по оздоровлению Камы. Фото: Администрация губернатора Пермского края

С 2019 года уже реализуется программа по улучшению состояния самой длинной реки Европы - Волги. Но, как отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, если при этом не оздоровить самый ее крупный приток Каму, постепенно вся работа по очистке Волги сойдет на нет.

Фото: Администрация Пермского края
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Кама сейчас несет огромную антропогенную нагрузку, так как на ее берегах расположены тысячи населенных пунктов, сотни предприятий. Отходы деятельности от них попадают в Каму, а затем и в Волгу.

- Поэтому очистка Камы крайне необходима, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Мы вышли с предложением в правительство РФ по оздоровлению реки. Десятки лет она загрязнялась всевозможными отходами и постепенно лишилась своего природного потенциала. Экологическая реабилитация решит много вопросов, это и улучшение экологии, и рост уровня жизни, и развитие туризма, причем сразу в нескольких регионах, расположенных на берегах Камы.

Предложение Дмитрия Махонина было поддержано руководством Татарстана, Удмуртии и Башкирии. Кроме того, к этой инициативе присоединилась Кировская область. Здесь протекает один из крупнейших притоков Камы - река Вятка.

Сейчас обращение на федеральный уровень уже подписано губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и президент Татарстана. Сейчас документ находится у главы Кировской области. Как только письмо подпишут руководители всех пяти субъектов РФ, его направят в Москву.

Для того, чтобы намеченные мероприятия по экологической реабилитации Камы были успешно реализованы, в Перми принято решение сформировать проектный офис, где детальной разработкой проекта "Оздоровление Камы" совместно займутся представители таких краевых ведомств, как министерство природных ресурсов, ЖКХ и благоустройства, министерство транспорта, минстрой и министерство сельского хозяйства и продовольствия. Подготовительный процесс уже стартовал, приступить к работам планируется с 2024 года.

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