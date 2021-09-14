В Бийске проверят жалобу пациента на пьяного врача

В Алтайском крае следственные органы начали проверку инцидента с пьяным врачом, который произошел в городской больнице Бийска. Один из пациентов пожаловался в соцсетях, что медик в состоянии алкогольного опьянения проколол ему иглой щеку.

- Проверка начата после сообщений в средствах массовой информации и социальных сетях, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Следователи уже побывали в больнице и опросили свидетелей. Предварительно удалось установить, что в городскую больницу Бийска поступил мужчина, травмированный в ДТП. Помощь ему пытался оказать врач, но не смог, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения. Данные о том, что пациент при этом получил телесные повреждения, пока не подтверждаются.

По словам Людмилы Рязанцевой, следователям предстоит установить все обстоятельства этого инцидента и дать правовую оценку действиям врача. Если в ходе проверки они установят факт неоказания помощи пациенту, то будет принято решение о возбуждении уголовного дела.