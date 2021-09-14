В Красноярске произошел пожар в здании автосервиса

Утром в Красноярске на улице Дорожной загорелась крыша бокса автосервиса. Возникла угроза распространения огня на соседние строения.

Сотрудники МЧС вскрыли ворота помещения бензорезом и отключили электричество, сообщили в региональном главке министерства. Над местом возгорания поднялся столб черного дыма. Он был виден из всех районов столицы региона, в том числе с правобережья.

Пожар, площадь которого составила 1200 квадратных метров, удалось локализовать. Крыша здания частично обрушилась. Пострадавших, по данным МЧС, нет. В тушении огня приняли участие более 30 человек, использовалось 11 единиц техники.