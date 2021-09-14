На Ставрополье 71 человека эвакуировали из детского сада из-за удушья

В городе Минеральные Воды в Ставропольском крае днем 14 сентября из детского сада "Звездочка" на улице Льва Толстого эвакуировали больше 70 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, у детей и взрослых появился кашель и удушливое состояние.

- В детском саду "Звездочка" на первом этаже трехэтажного здания у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В ГУ МЧС по Ставрополью уточнили, что в результате пострадавших нет. Всего из здания вывели 57 детей и 14 взрослых. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной резкого ухудшения состояния людей.