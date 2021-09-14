На Ставрополье при взрыве в частном доме погиб мужчина

В частном доме в хуторе Дыдымкин Курского муниципального округа Ставрополья произошел взрыв. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, предположительно местный житель разбирал какой-то предмет.

- По данному факту прокуратурой Курского района проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также будут установлены причины, способствовавшие произошедшему, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

При взрыве скончался 52-летний мужчина.

Свою проверку инцидента начали и в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю. Сейчас специалисты оцепили место происшествия и опросили очевидцев. Дольше будут произведены экспертизы, чтобы определить, что же стало причиной взрыва.