В Домбае при сходе ледника погиб человек

В поселке Домбай обрушилась часть ледника Алибек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии.

На высоте 2200 метров находилась группа туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Из них один человек погиб, двое получили травмы.

К месту происшествия выдвинулась оперативная группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона и спасатели из Домбая. Всего десять человек на трех машинах. Также к обвалу выехал начальник управления МЧС России по КЧР Александр Голоколенко.