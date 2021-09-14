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14.09.2021 16:42
Рубрика: Общество

ФСИН передала тевтонский замок Тапиау калининградским властям

Текст: Светлана Песоцкая
Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Бывший замок Тевтонского ордена Тапиау постройки XIV века в городе Гвардейск Калининградской области официально передан Калининградской области из ведения Федеральной службы исполнения наказаний.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, договор о передаче имущественного комплекса замка Тапиау 14 сентября подписали заместитель начальника управления ФСИН по Калининградской области Олег Велиев и директор Калининградского областного историко-художественного музея Сергей Якимов.

Музей стал новым пользователем объекта культурного наследия федерального значения, в котором все послевоенные годы располагалась исправительная колония. Поскольку Тапиау - один из древнейших орденских замков Европы, практически стопроцентно сохраненный, его планы по включению в туристический оборот давно обсуждались.

Решение вопроса было найдено в июле 2018 года, когда после обращения губернатора Калининградской области Антона Алиханова появилось указание президента России Владимира Путина о передаче замка, затем дано соответствующее поручение Росимущества.

Работы по передаче имущественного комплекса замка - а это 48 объектов - шли три года. В этом году завершился поэтапный перевод исправительной колонии из замковых помещений Тапиау в другие учреждения ФСИН на территории Калининградской области. Теперь на базе замка планируется реализовать проект культурно-туристической направленности.

Справка "РГ"

Впервые крепость Тапиау (Тапиом) упоминается в летописях в 1258 году. Сохранившиеся замковые строения были возведены в 40-50-е годы XIV века.

Название Тапиау вошло в историю многих европейских государств. В 1383 году здесь был крещен великий князь литовский Витовт (Витольд, Витаутас). В 1390-1391 годах в замке останавливался граф Генрих Дерби, будущий король Англии и основатель Ланкастерской династии Генрих IV Болингброк.

Здесь в XV-XVIII веках хранились архив и библиотека Тевтонского ордена. В 1541 году в Тапиау, по некоторым данным, жил астроном, математик и врач Николай Коперник. В 1568 году здесь скончался и был похоронен последний магистр Тевтонского ордена, первый герцог Пруссии Альбрехт Бранденбург-Ансбахский Гогенцоллерн.

Весной 1711 года Тапиау посетил российский император Петр I, проводя русскую эскадру из Лабиау в Кенигсберг. Со времен Веймарской республики и до недавнего времени замок использовался в качестве тюрьмы.

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