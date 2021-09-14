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14.09.2021 20:21
Рубрика: Культура

На Пушкинском театральном фестивале в Пскове показали "Смерть Тарелкина"

Текст: Светлана Мазурова (Псков)
Пушкинский театральный фестиваль в Пскове закрыл сентябрьскую программу (следующая часть - в декабре) спектаклем "Смерть Тарелкина" Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина. Поставил его московский режиссер, ученик Римаса Туминаса Хуго Эрикссен, в свои 27 выпустивший несколько спектаклей в Москве, Ярославле, Сыктывкаре, Петербурге.
Спектакль "Смерть Тарелкина" Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина. Фото: Пресс-служба Пушкинского фестиваля Спектакль "Смерть Тарелкина" Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина. Фото: Пресс-служба Пушкинского фестиваля
Спектакль "Смерть Тарелкина" Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина. Фото: Пресс-служба Пушкинского фестиваля

Действие пьесы Сухово-Кобылина перенесено в "лихие 90-е". Типичная питерская коммуналка. Портрет Ельцина в кабинете начальника отделения милиции. Видеокамера. Кассетный магнитофон, песни Пугачевой, Шуры, группы "Технология".

Фото: Вадим Боченков / Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина
Пушкинский фестиваль в Пскове откроется спектаклем Валерия Фокина

Чиновник Тарелкин инсценирует свою смерть, чтобы избавиться от кредиторов и шантажировать своего бывшего начальника генерала Варравина. Однако события развиваются не так, как планировал Тарелкин. Теперь его жизни угрожает самая настоящая опасность. В роли Тарелкина (он же Сила Силыч Копылов) - Денис Кугай.

Картины прошедшего

Корреспондент "РГ" побеседовала с режиссером.

Как появился ваш спектакль в Псковской драме?

Хуго Эрикссен: Когда произошло объединение Псковского театра с Александринским, мне предложили поставить спектакль в Пскове (в 2018 году Эрикссен выпустил на Новой сцене Александринки спектакль "Демагог" по пьесе Кирилла Фокина. - "РГ"). Я, в свою очередь, предложил труппе пьесу "Смерть Тарелкина".

Спектакль получился ярким, необычным, захватывающим. Много юмора. Я видела несколько постановок этой "комедии-шутки" (так у автора) - скучнейших, мрачных, тяжеловесных. А вы что-то смотрели?

Хуго Эрикссен: Когда работал над спектаклем, посмотрел все постановки, которые были в открытом доступе. Это не праздное любопытство, а некое изучение контекста, в который входишь, предлагая собственную интерпретацию. Мне показалось, что материал пьесы совпадает с сегодняшней проблематикой - не буквально, конечно, а на каком-то более тонком уровне. И мы стали репетировать.

Мы увидели вашу редакцию. Неожиданного Сухово-Кобылина. С купюрами и новыми идеями.

Хуго Эрикссен: Да, конечно, кое-что мы переписали, сократили. Режиссерская работа в этом и заключается. Я всегда "прислушиваюсь к автору" - этого непреклонно требовал от меня мой мастер, а я, в итоге, прочувствовал и воспринял такой подход. Только прислушавшись , поняв структуру созданного произведения, поняв его судьбу и его намерения, мы зарабатываем право преобразовывать произведение - исходя из логики, по которой оно было создано . Я предполагаю, что немного изменив текст, сделав некоторые купюры, мы все равно ни разу не изменили тому изначальному посылу, который был у Сухово-Кобылина. Имеется в виду пресловутая верность духу.

Фото: Пресс-служба Пушкинского фестиваля
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Вы перенесли действие в 1990-е. Именно это время, на ваш взгляд, созвучно пьесе?

Хуго Эрикссен: У Сухово-Кобылина обозначено: "Картины прошедшего". И мы создаем картины прошедшего, но уже из другой временной точки. На которой стоим нынче. Тот факт, что действие происходит в 90-е, дает некую дистанцию: мы можем прийти к отстранению и поиграть с фактурой эпохи, которая очень выразительна, и даже с какими-то ностальгическими интонациями. При этом не превращаясь в людей из другого, далекого века. Я стремлюсь к фактической точности. Мы не изменили автору, я настаиваю на этом, пьесу я знаю наизусть.

Почему вы изменили финал пьесы?

Хуго Эрикссен: Меняя финал, я отсек лишь то, что драматург был вынужден придумать не от хорошей жизни, а в угоду тому, чтобы пьеса увидела свет. Сухово-Кобылин придумал финал абсолютно искусственный, не нужный - чтобы удовлетворить царских цензоров. Мы вернулись к изначальному авторскому посылу.

Вы используете экран на сцене. Зачем?

Хуго Эрикссен: Естественно, видео - не самоцель. Театральные режиссеры делают это 30 лет, но почему-то до сих пор кому-то это кажется признаком дурной "современности" постановки. Строго говоря, 50 процентов сценического действия протекают у нас без участия камеры. В декорации-контейнере вы видите ортодоксальный, живой театр. Видео вторгается в определенный момент и порождает дополнительную диалектику - физическая реальность и видеоизображение вступают в несколько конфликтные взаимоотношения, спорят друг с другом.

Легко нашли понимание, общий язык с псковскими артистами?

Хуго Эрикссен: Прекрасные актеры! К счастью, я не встретил никакого конфликта, наши взаимоотношения - конструктивный, содержательный диалог. Впрочем, я был подготовлен и у меня были конкретные ответы на возникающие вопросы ("почему именно так?") - вместо пресловутого, как это бывает у режиссеров, "я так чувствую…" Театр, на мой взгляд, это больше математика, нежели игра фантазии.

Обсудим спектакль?

После спектакля зрителям предложили поговорить об увиденном, задать вопросы режиссеру. Постановка вызвала восхищение или противоположные чувства - негодование, возмущение?

Фото: предоставлено организаторами фестиваля
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Вопросов было немало. Почему вы выбрали Сухово-Кобылина? Действие перенесли из 19 века в 20-й, но почему ваши герои говорят то "товарищ генерал", то "ваше превосходительство"? Зачем видео в спектакле?

Но больше - высоких оценок, благодарностей.

- Мы живем в Москве. Псковский театр и актеры - это совершенно потрясающее явление. Вы сразили нас наповал. Мы с мужем посмотрели у вас три спектакля: Гоголя, Достоевского и Сухово-Кобылина. Талантливая режиссура. Смелый, актуальный театр.

- Ощущение обывателя (именно так сказала зрительница. -"РГ"). Я еще не отошла от увиденного… Меня потрясли, например, крупные планы на экране - попадаешь в сюрреализм.

- Интересная режиссерская работа. И артисты очень хороши. Но мне показалось, что я смотрю кино типа "Ментовских войн", "Улиц разбитых фонарей"…

- Наши псковские актеры - настоящие звезды. Очень высокий уровень.

- Смотреть на нашего любимого артиста Виктора Яковлева (подполковник Ох) - особое удовольствие. Максим Плеханов великолепен в роли "мента" Расплюева. Сергей Попков (предприниматель Попугайчиков) играл не на пять с плюсом, а на 10!

- Сначала я не доверяла вам. Но сегодня пришла на спектакль в третий раз. Благодаря нашим прекрасным артистам.

- Вы перевернули Сухово-Кобылина. Он в гробу переворачивается и хочет выйти, сказать: "Хуго - ты молодец!"

И наконец:

- Вы еще что-нибудь нам покажете?

На этот вопрос ответил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев: "В наших планах на следующий сезон есть новая работа Хуго Эрикссена. О названии пока не скажу".

Прямая речь

Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра:

- Спектакль "Смерть Тарелкина" получился. Спектакль хороший и внятный. Внятный по своей композиции, внятный тем, что в нем есть решение и нет псевдосовременной усложненности, которая часто встречается в нынешнем театре. Виден абсолютный подход, понимание сюжета, понимание автора и его интерпретация. Все это сделано очень верно.

В спектакле сложился хороший актерский ансамбль. Он хорош не просто актерскими работами (все актерские работы здесь хорошие), а тем, что режиссером выстроен общий тон ансамбля. Никто из артистов не выделяется, не выбивается. Нельзя сказать, что кто-то играет в одном стиле, а кто-то в другом. Все понимают задачу и живут на одной волне.

И, наконец, создано напряжение, что на большой сцене очень важно. Напряжение должно держать зрителя, который может не знать ни этой пьесы, ни этого автора. Для того чтобы увлечь зрителя, нужно было выстроить новый сюжет, композиционный, режиссерский, что и сделано создателями спектакля.

Кстати

На апрель 2022 года запланирована премьера Хуго Эрикссена на Новой сцене Александринского театра - по пьесе современного литовского драматурга Марюса Ивашкевичюса "Ближний город".

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