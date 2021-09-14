Заглохшую в Баренцевом море лодку взяли на буксир

Лодку с пятью рыбаками, которая потеряла ход в районе мыса Шарапов Мотовского залива Баренцева моря, взяли на буксир. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области. Сейчас ее транспортируют в поселок Ура-Губу.

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств аварии с лодкой, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, на лодке находятся пять человек, пострадавших среди них нет.

Как сообщалось ранее, на место аварии вышли судно "Валерий Харламов" и катер РМЛ-6520, которые благополучно обнаружили аварийную лодку.