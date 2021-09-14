Глава Кубани выразил соболезнования родственникам генерала Казанцева

В Краснодарском крае выразили соболезнования в связи со смертью Героя Россия, генерала армии в отставке Виктора Казанцева. В частности, телеграмму родственникам генерала направил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Как сообщили в пресс-службе администрации края, Казанцев с 2001 года являлся почетным жителем Краснодара.

- Кубань потеряла мужественного человека, истинного патриота, безгранично преданного долгу и стране. Виктор Германович пользовался заслуженным уважением. За годы службы Отечеству не раз демонстрировал выдержку, твердость духа, силу характера, готовность брать на себя ответственность в ходе сложнейших боевых операций, в том числе на Северном Кавказе, - говорится в телеграмме от губернатора Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев также отметил вклад Казанцева на посту полпреда президента России в Южном федеральном округе. По словам губернатора, Краснодарский край получал поддержку в решении социально-экономических задач.

Как сообщалось ранее, Герой России, бывший командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев скончался сегодня утром в одном из краснодарских госпиталей после длительной болезни.