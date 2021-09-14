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14.09.2021 17:12
Рубрика: Происшествия

На Кубани полицейские устроили погоню со стрельбой за нарушителем

Текст: Ирина Белова

В Армавире госавтоинспекторы Новокубанского района при погони задержали лихача, нарушавшего правила дорожного движения на автомобиле ВАЗ-2115. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани на своей странице в Instagram.

Фото: скриншот с www.yourube.com
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"Находящиеся на маршруте патрулирования в станице Советской сотрудники ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Новокубанскому району на пересечении улиц Октябрьской и Правды заметили автомобиль с механическими повреждениями кузова, - говорится в сообщении. - При движении он совершал опасные маневры, неоднократно нарушал Правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности другим участникам. Также нарушитель допускал столкновения с патрульным автомобилем ДПС и пытался вытеснить его с проезжей части".

В Сети опубликовано видео погони. На кадрах видно, как полицейские преследуют автомобиль, водитель которого не реагировал на требование остановки и только увеличивал скорость. Инспекторы неоднократно с помощью сигнального громкоговорящего устройства неоднократно предупреждали водителя о намерении применить табельное оружие, но нарушитель не реагировал на законные требования полицейских.

В результате погони полицейские остановили преследуемый автомобиль на улице Новороссийской Армавира. За рулем "Лады" оказался 22-летний армавирец. Установлено, что машина принадлежит его родственнице. В отношении молодого человека составили административные протоколы по статьям 12.26 и 19.3 КоАП РФ.

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