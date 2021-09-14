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14.09.2021 10:18

В Астрахани в рамках нацпроекта "Демография" открыли новый детский сад

Текст: Наталья Коротченко
Новый трехэтажный детский сад на 330 мест открылся в Военном городке микрорайона Западный-2 Астрахани. Дополнительные места в дошкольных образовательных организациях региона создаются в рамках нацпроекта "Демография", который курирует губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Открытие детского сада №5 микрорайоне Западный-2 - событие долгожданное. Вопрос по срокам ввода в эксплуатацию учреждения поступил от жительницы Анны Трениной в августе на "Прямую линию" губернатора.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Как сообщает пресс-служба главы региона, новый детский сад рассчитан на детей от двух до семи лет. Он оснащен современным оборудованием и регулируемой по росту мебелью. Во дворе - игровые комплексы и спортплощадка со специальным покрытием.

- Современный детский сад был очень необходим в этой части Астрахани - этим мы практически закрываем очередность в Военном городке. Мы продолжим эту работу, - заявил на церемонии открытия детского сада от имени губернатора председатель регионального правительства Олег Князев.

В Астраханской области пока сохраняется очередь в дошкольные учреждения в возрастной группе детей до трех лет. Для этой категории малышей в регионе с 2018 года дополнительно создано более 1 тыс. мест. К примеру, только в прошлом году новые группы появились в детсадах № 41 и № 22, прогимназиях № 2 и № 3, в ДОУ № 7. Также были выкуплены помещения на улице Латышева для размещения четырех групп для ста дошколят.

В планах на перспективу - строительство детских садов на 140 мест по улице Дальняя в Ленинском районе, на 140 мест по улице 5-я Новолесная в Трусовском районе, на 330 мест по улице 8-я Железнодорожная в Ленинском районе. Также ожидается начало строительство новой школы на 1 тыс. учащихся по пер. Грановский.

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