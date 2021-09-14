На всей территории Ямала начался отопительный сезон

АО "Ямалкоммунэнерго" начало отопительный период на всей территории ЯНАО. Главами муниципалитетов округа подписаны соответствующие постановления.

"В первоочередном порядке пуск теплоносителя был осуществлен на социальных объектах: в школах, детских садах, больницах, затем в жилых домах, в последнюю очередь - на промышленных предприятиях. В межотопительный период компанией были проведены регламентные работы и гидравлические испытания, сформирован аварийный запас материально-технических средств", - сообщил заместитель главного инженера АО "Ямалкоммунэнерго" по электроэнергетике Максим Кашкин.

Во все социально значимые объекты Ямала отопление подали к 1 сентября. Одними из последних получили долгожданное тепло надымчане. Так, в Надымском районе начали отопительный сезон 10 сентября. В Шурышкарском районе подача теплоносителя была постепенной, но уже к 6 сентября отопление появилось во всех населенных пунктах района. В городах Губкинский и Муравленко жители получили отопление в первую неделю сентября, а прочие потребители (промышленные предприятия, склады, гаражи) - неделей позже. Так, 13 сентября запуск тепла был осуществлен на предприятия города Губкинский.

Напомним, если у жителей возникают проблемы с теплоснабжением, в первую очередь следует обратиться в обслуживающую организацию. Возможно, произошли технологические сбои в работе системы (например, в трубах скопился воздух).

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"