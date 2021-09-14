СвЖД организовала быстрый сервис для грузоотправителей на небольших станциях

Свердловская магистраль запустила "Сервис быстрого реагирования" для удовлетворения потребностей клиентов в оперативной выгрузке и загрузке вагонов на площадках, где нет специализированной техники и персонала - на небольших и малодеятельных станциях, инфраструктуре необщего пользования. В первую очередь услуга рассчитана на предприятия малого и среднего бизнеса, у которых нет собственных ресурсов для осуществления грузовых операций.

В рамках сервиса на Свердловской магистрали сформировано несколько мобильных бригад, оснащенных необходимой техникой для перевалки насыпных и тяжеловесных грузов: автокранами, фронтальными погрузчиками, грейферными перегружателями. При поступлении от клиента соответствующей заявки они незамедлительно направляются к месту проведения работ. Оператор услуги - Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом (структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД").

В настоящее время сервис предоставляется на 49 станциях СвЖД. Заказать услугу можно в упрощенном режиме - через присоединение к публичной оферте. Для удобства клиентов форма заявки размещена на официальном интернет-портале ОАО "РЖД" в разделе "Грузовые перевозки" cargo.rzd.ru.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"