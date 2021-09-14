В Екатеринбурге из-за отключения света проверят условия хранения вакцины

Свердловской управление Роспотребнадзора отреагировала на сегодняшнее массовое отключение электроэнергии в Екатеринбурге. Специалисты надзорного ведомства проведут внеплановую проверку, в частности, медицинских учреждений, точнее - условий хранения там вакцины.

Как рассказала пресс-секретарь Наталия Лукьянцева, также проверят температурный режим хранения продуктов в детских учреждениях, торговых точках, в кафе и ресторанах.

Напомним, сегодня днем тысячи жителей центральной и юго-западной частей города остались без света. Читатели "РГ" сообщали о неработающих светофорах, транспортных заторах на некоторых перекрестках и авариях. По информации компании "Россети Урал", в 11:14 было зафиксировано технологическое нарушение на кабельно-воздушной линии 110 кВ "Петрищевская-Ясная". В министерстве энергетики и ЖКХ уточнили: в результате ЧП без света осталось 27 600 человек и 85 учреждений (садики, школы, больницы).

В 11:42 специалисты восстановили электроснабжение юго-западного района по резервным схемам. В 12:13 полностью запитали обесточенные части города.

"Причины инцидента пока выясняются. Специалисты "Россети Урал" не исключают внешнее воздействие", - подчеркнула пресс-секретарь компании Наталья Балдова.