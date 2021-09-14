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14.09.2021 11:23
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге восстановили электроснабжение

Текст: Татьяна Воробьева

Электроснабжение центра и юго-запада Екатеринбурга восстановлено после массового отключения, которое произошло сегодня днем из-за аварии на сетях.

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Как сообщила пресс-секретарь компании "Россети Урал" Наталья Балдова, в 11:42 электроснабжение юго-западного района восстановлено по резервным схемам, в 12:13 полностью запитаны обесточенные части города.

Напомним, причиной происшествия стало технологическое нарушение на кабельно-воздушной линии. Что к этому привело, предстоит выяснить. Однако энергетики не исключают внешнего воздействия на энергообъект. "Это пока предварительно, ждем подробную информацию", - подчеркнула пресс-атташе.

По данным свердловского министерства энергетики и ЖКХ, обесточивание произошло из-за аварийного отключения высоковольтной линии и двух подстанций в Октябрьском и Верх-Исетском районах мегаполиса. В результате без света осталось 27 600 жителей и 85 учреждений соцсферы.

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