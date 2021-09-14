Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.09.2021,  
10:11
Текст:  Светлана Цыганкова

Российский корабль напугал британцев

Фото: Andrey Luzik /Wikimedia.org Фото: Andrey Luzik /Wikimedia.org
Фото: Andrey Luzik /Wikimedia.org

Российское исследовательское судно "Янтарь", занимающееся изучением Мирового океана, напугало британцев. Оно появилось вблизи территориальных вод Великобритании.

Фото: Letagur/Wikimedia.org
Бомбометание с российского дрона "Форпост" показали на видео

На появление "Янтаря" у берегов Ирландии обратил внимание британский эксперт Саттон. По его мнению, океанографическое судно также является охотником за подводными коммуникациями. В статье издания UK Defence Journal написали, что в задачи "Янтаря" входит разведка, повреждение подводных кабелей. Все это, по мнению журналистов, могут сделать глубоководные аппараты АС-37 "Русь" проекта 16810 и "Консул" проекта 16811, способные погружаться на глубину до 6 тысяч метров.

Между тем военное ведомство Великобритании ответило, что знает о присутствии судна у западного побережья Ирландии. "Янтарь" находится за пределами территориальных вод страны. Его деятельность соответствует правилам Конвенции ООН по морскому праву для транзита через международные воды. Издание напомнило, что "Янтарь" использовался и для поисково-спасательных операций, в частности, для помощи в поисках пропавшей аргентинской подводной лодки ARA San Juan.

"Янтарь" - океанографическое исследовательское судно проекта 22010. Построено на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по контракту с Главным управлением глубоководных исследований министерства обороны Российской Федерации. Кроме аппаратов "Русь" и "Консул" может использовать глубоководный обитаемый аппарат "Мир". В 2017 году судно нашло на дне Средиземного моря истребители Су-33 и МиГ-29КР из состава авиакрыла "Адмирала Кузнецова". Приписано к Северному флоту.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Соединенное Королевство
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Назван не разгаданный немцами секрет Т-34 13.09.2021
Первый арктический конвой "Дервиш" прибыл в СССР 80 лет назад 31.08.2021
Операция "Согласие": о чем британцы договорились с СССР в 1941 году 25.08.2021
ВМФ России
Фото: Минобороны РФ
Американскую ракету ПРО испытали с отключенной ступенью 13.09.2021
Видео: корабли Балтийского флота вышли в море на учения "Запад-2021" 10.09.2021
Установку турбин на фрегат "Адмирал Исаков" показали на видео 06.09.2021
корабли
Последний эсминец-невидимка вышел в море 30.08.2021
Таллинский переход: прорыв сил Балтфлота в Кронштадт начался 80 лет назад 27.08.2021