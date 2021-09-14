Шторм "Николас" усилился до урагана и приближается к побережью Техаса

Сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории и приближается к штату Техас. Об этом сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным специалистов, стихия принесет в Техас проливные дожди и сильный ветер, также прогнозируются штормовые волны, пишет РИА Новости. Отмечается, что в ближайшие дни ураган может затронуть и штат Луизиана.

Сейчас скорость ветра достигает 120 километров в час. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час, а ураганом шторм становится при скорости ветра более 119 километров в час.