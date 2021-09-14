Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей

Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы во вторник рассмотрел по два административных дела о не удалении запрещенной информации в отношении Twitter и Telegram, а также шесть дел против Facebook.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Таганского суда, Twitter признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренного ч.4 и ч.2 ст.13.41 КоАП и ему назначено наказание в виде двух административных штрафов в размере пяти млн рублей.

Мессенджер Telegram также признан виновным по этой же административной статье. Ему назначен штраф в размере девяти млн рублей. Кроме того, мировой суд рассмотрел сегодня шесть административных дел в отношении Facebook. Американская компания получила в общей сложности 25 млн рублей штрафа.