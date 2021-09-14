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14.09.2021 14:58
Рубрика: В мире

Таджикистан вручил ноту протеста послу США после высказываний Байдена

Текст: Константин Волков

МИД Таджикистана 14 сентября вручил ноту послу США в Таджикистане в связи с высказываниями президента США Джозефа Байдена, который заявил, что, если бы эвакуация проводилась не в Афганистане, а в любой другой стране, например в Таджикистане, желающие улететь точно так же цеплялись бы за колеса самолетов.

Фото: charliespiering / twitter
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"Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан господин Джон Марк Поммершайм был приглашен в министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Таджикистана.

В ноте, в частности, отмечается, что подобные высказывания американского лидера "не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства". Также в ней сказано, что "Республика Таджикистан заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами Америки в духе взаимной поддержки и взаимного уважения".

Президент Байден, посещая мемориал памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года, установленный на территории пожарной части в Шанксвилле, штат Пенсильвания, заявил, что "70 процентов американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег".

При этом, отметил он, "им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы самолет C-130 и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси".

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