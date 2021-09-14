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14.09.2021,  
14:36
Текст:  Антон Валагин

Талибы нашли баллистические ракеты Афганистана

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) обнаружило в Панджшерском ущелье элементы советских оперативно-тактических ракетных комплексов 9К72 "Эльбрус" - в том числе баллистические ракеты Р-17, пишет Dambiev.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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ОТРК 2К72 выпускался в Советском Союзе в 1962-1987 годах и до сих пор стоит на вооружении ряда стран. В том числе комплекс "Эльбрус" имелся у ракетного батальона министерства госбезопасности республики Афганистан. Понятно, при хранении под открытым небом ракеты комплекса давно вышли из строя, да и сроки годности давно истекли.

Одноступенчатая жидкостная баллистическая ракета "Эльбруса" имеет взлетную массу 5,8 тонны, способна летать на 300 километров и может нести термоядерный заряд - полезная нагрузка ракеты около тонны. При этом коэффициент вероятного отклонения Р-17 почти полкилометра. Комплекс использовался в ряде войн на Ближнем Востоке, Северном Кавказе и Закавказье.

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