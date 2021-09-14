Распоряжение администрации Томской области от 14 сентября 2021 года № 530-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

В целях совершенствования правового акта внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" изменение, изложив пункт 9 в следующей редакции:

"9. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, осуществлять работу "фуд-кортов" (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения (зала, территории) под рассадку посетителей), расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), при условии ограничения доступа посетителей в количестве не более 50 процентов от общей вместимости объекта.".

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин







