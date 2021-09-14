Умер актер Ризбава

Индийский актер кино, театра и ТВ Ризбава скончался 13 сентября в возрасте 60 лет в частном госпитале в Кочине.

Об этом сообщают национальные СМИ и скорбящий Twitter. Причиной названа тяжелая болезнь.

Ризбава попал в кино из театра, дебютировав в 1984 году в картине, которая так и не попала на экраны. Но дальше дела пошли лучше. В результате - более ста проектов и Государственная кинопремия.

При этом стоит отметить, что, несмотря на множество разнообразных сыгранных персонажей, в сердцах поклонников Ризбава в первую очередь останется как эксцентричный злодей Джон Хонаи из комедийного триллера 1990 года In Harihar Nagar, имевшего коммерческий успех и породившего цепочку продолжений и ремейков.